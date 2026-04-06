Пермские автобусы изменили маршрут из-за подтопления туннеля под Транссибом

Минтранс Пермского края поменял движение автобуса № 148 по причине подтопления туннеля на его маршруте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Автобус проезжал под Транссибом возле станции Ферма. Однако сейчас талые воды затопили туннель, и маршрут изменен до особого распоряжения, транспорт идет в объезд.
Синоптики отмечают быстрый подъем воды на водоемах Прикамья. Так, на реке Бабка уровень поднялся на 320 сантиметров, на Сылве — на 160 сантиметров. В краевом центре активное таяние снегов привело к переполнению городских речек.
Метеорологи сравнивают нынешний год с 2016 годом, когда точно также очень быстро поднималась вода.
Однако в ближайшие дни ожидается похолодание. В среду над Прикамьем ожидается столкновение арктического антициклона и теплого циклона с юга. При этом на севере края возможны снегопады, а в южных районах потеплеет до плюс 15 градусов. В четверг снегопад обрушится и на Пермь, но уже в выходные наступят теплые дни.