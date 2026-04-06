В четырёх красноярских тортах выявили кишечную палочку и плесень

Информацию о нарушениях направили производителям.

Специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в первом квартале 2026 года провели исследование 30 образцов кондитерских изделий — тортов, мармелада, шоколадных конфет, драже, меренг, кексов, печенья и пирожных.

Продукцию проверили на содержание пестицидов, микотоксинов, тяжёлых металлов, а также на микробиологию: сальмонеллу, стафилококк, бактерии группы кишечной палочки, дрожжи и плесень.

В четырёх образцах тортов обнаружены нарушения микробиологических норм. В этих сладостях нашли мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, бактерии группы кишечной палочки, дрожжи и плесневые грибы. Информация о нарушениях направлена производителям.

В лаборатории напоминают: несоблюдение технологии производства, некачественное сырьё и антисанитария могут привести к появлению в сладостях опасных микроорганизмов, способных вызвать отравления и интоксикации. Только контроль на всех этапах — от производства до хранения — гарантирует безопасность продуктов.

Ранее мы сообщали, что в красноярских кофейнях «Дискавери» нашли просрочку и антисанитарию.