Сад Миндовского в Перми останется открытым для прогулок на время ремонта

Ремонт в саду имени Миндовского, расположенного в Индустриальном районе Перми, пройдет без полного закрытия объекта, об этом в своих социальных сетях рассказал советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов.
По его словам, частичное закрытие сада позволит пермякам продолжать прогулки на свежем воздухе. Ремонтные работы будут организованы поэтапно, а полного закрытия в ближайшее время не ожидается.
Павел Черепанов рассказал, что сейчас на территории сада проходит демонтаж старых конструкций и аттракционов, который планируется завершить к 15 апреля. Напомним, в парке Миндовского планируют отремонтировать дорожки и площадки, обновить детские и спортивные зоны, заменить малые архитектурные формы. Кроме того, здесь появятся сцена, цветники и обновленный вход со стороны улицы Мира.