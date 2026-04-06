В Хабаровском крае экс-миграционный начальник «сливал» рейды мигрантам

В Хабаровском крае суд признал виновным бывшего начальника миграционного пункта ОМВД по району им. Полины Осипенко. Он обвинялся в превышении должностных полномочий и получении взятки, — сообщают Следственный комитет края и прокуратура края.
Следствие установило, что в октябре 2024 года 51-летний полицейский сообщил знакомому иностранцу о времени и дате рейдов по выявлению незаконно работающих мигрантов. За это он получил взятку в виде офисной мебели стоимостью более 40 тыс. рублей.
Позже обвиняемый снизил штраф для компании, где работали иностранцы без разрешительных документов, на 125 тысяч рублей, без законных оснований. Материалы для уголовного дела предоставили сотрудники УФСБ края.
Суд назначил бывшему полицейскому пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также он лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на три года и оштрафован на 400 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.