Отцу главкома ВСУ Сырского впервые за год разрешили прогулки

Отцу главкома ВСУ Сырского разрешены часовые прогулки.

Источник: Комсомольская правда

Отцу главкома ВСУ Александра Сырского впервые за год разрешили прогулки. Российские врачи стабилизировали его состояние и вернули способность говорить, сообщает SHOT.

Как передает издание, 86-летний Станислав Сырский говорил невнятно и не узнавал родных, но медики вернули ему ясное сознание и речь. Пенсионеру разрешены часовые прогулки. Он не встает, его возит жена, укрывая от ветра и давая перекусы.

Напомним, Станиславу Сырскому диагностировали доброкачественное новообразование в правой лобной доле, которое появилось на фоне перенесенной травмы головы. Кроме того, у него обнаружили болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, а также астму.

Состояние Станислава Прокофьевича улучшается. Как писал сайт KP.RU, он начал узнавать родных, а его супруга помогает ему ходить по квартире. Недавно пенсионер впервые смог есть самостоятельно — супы и фрукты без катетера.