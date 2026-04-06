Отцу главкома ВСУ Сырского впервые за год разрешили прогулки

Отцу главкома ВСУ Александра Сырского впервые за год разрешили прогулки. Российские врачи стабилизировали его состояние и вернули способность говорить, сообщает SHOT.
Как передает издание, 86-летний Станислав Сырский говорил невнятно и не узнавал родных, но медики вернули ему ясное сознание и речь. Пенсионеру разрешены часовые прогулки. Он не встает, его возит жена, укрывая от ветра и давая перекусы.
Напомним, Станиславу Сырскому диагностировали доброкачественное новообразование в правой лобной доле, которое появилось на фоне перенесенной травмы головы. Кроме того, у него обнаружили болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, а также астму.
Состояние Станислава Прокофьевича улучшается. Как писал сайт KP.RU, он начал узнавать родных, а его супруга помогает ему ходить по квартире. Недавно пенсионер впервые смог есть самостоятельно — супы и фрукты без катетера.