Снежный циклон не торопится покидать территорию Хабаровского края

Юго-восток региона и завтра останется под его влиянием.

Источник: AmurMedia

По информации Дальневосточного УГМС 7 апреля 2026 года циклон продолжит оказывать своё влияние на большую часть Хабаровского края. Наиболее неблагоприятные метеоявления ожидаются на территории района имени Лазо и Совестко-Гаванского округа, где синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега и снега, местами сильные, местами гололёдные явления, по долинам рек усиление северо-восточного ветра порывами до 15−20 м/с. Пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю на основе анализа данных предупреждает о возможном возникновении аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ, связанных с отключением источников энергоснабжения в результате перехлёста и обрыва проводов, отложения осадков на ЛЭП. Также повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, затруднений иограничений в движении междугороднего пассажирского транспорта и большегрузной техники, нарушений авиационного сообщения.

Снег в Хабаровске в апреле? Легко!

Главам муниципальных образований направлены рекомендации о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС находятся в готовности к реагированию на происшествия.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает жителям о необходимости соблюдения правил безопасности при ухудшении погоды. В период непогоды воздержитесь от поездок за пределы населенных пунктов.