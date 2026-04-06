Полсотни пьяных водителей задержаны в Красноярске за выходные

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске за прошедшие выходные сотрудники полка ДПС выявили 51 водителя в состоянии опьянения. Среди них — семь рецидивистов, девять автомобилистов без прав и трое виновников ДТП.
Как сообщили в Госавтоинспекции, все задержанные представляли угрозу для других участников дорожного движения. Семь водителей ранее уже привлекались за нетрезвое вождение — теперь им грозит уголовная ответственность. Еще девять человек сели за руль без водительского удостоверения.
За выходные в городе также зарегистрированы три дорожно-транспортных происшествия по вине нетрезвых водителей.
В отношении нарушителей составлены административные материалы. За управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрен штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. При повторном нарушении наступает уголовная ответственность.
В Госавтоинспекции напоминают, что о нетрезвом водителе можно сообщить по телефону «Синяя линия» 263−10−19 или через чат-бот @Alkoline_Krsk_bot.