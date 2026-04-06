Пять тяжких грехов: что нельзя делать в Страстную неделю 6−11 апреля

Страстная неделя (или Великая седмица) — последняя неделя Великого поста, предшествующая Пасхе. Название происходит от церковнославянского слова «страсти» — страдания. Это время воспоминания о последних днях земной жизни Иисуса Христа: Тайной вечери, предательстве Иуды, суде, распятии и погребении. Рассказываем, что нельзя есть в Страстную неделю и какие правила стоит соблюдать, чтобы не согрешить.
Когда Страстная неделя в 2026 году?
В 2026 году Страстная неделя продлится с 6 по 11 апреля включительно. В воскресенье, 12 апреля, наступит Пасха. Каждый день седмицы называется Великим.
Страстная неделя: традиции и смысл.
— Великий понедельник, 6 апреля. Вспоминают ветхозаветного патриарха Иосифа, проданного братьями в египетское рабство — прообраз преданного Христа. А также притчу о бесплодной смоковнице: дереве без плодов как символе души, не приносящей добрых дел.
— Великий вторник, 7 апреля. День евангельских проповедей и притч: о десяти девах, о талантах, о Страшном суде. Христос учил в Иерусалимском храме, зная, что дни Его сочтены.
— Великая среда, 8 апреля. День предательства Иуды: именно в среду он пришёл к первосвященникам и договорился предать Христа за тридцать сребреников. В тот же день некая женщина помазала голову Иисуса драгоценным миром — как приготовление к погребению. В храме в этот день последний раз читается молитва с земными поклонами — до самой Троицы. Верующие стараются исповедаться.
— Великий четверг, 9 апреля — Чистый четверг. Самый насыщенный день. Вспоминают Тайную вечерю — последний совместный ужин Христа с учениками, на котором было установлено таинство причастия. Христос омыл ноги ученикам, показав пример смирения. Вечером — одна из самых долгих служб года: «Двенадцать Евангелий». Прихожане стоят с зажжёнными свечами, которые стараются донести горящими до дома.
— Великая пятница, 10 апреля — Страстная пятница. Самый скорбный день в году. Суд, бичевание, терновый венец, распятие на Голгофе. Смерть Христа — около 15 часов дня. Литургия в этот день не совершается. Главное богослужение — вынос Плащаницы: священнослужители выносят из алтаря плат с изображением Христа во гробе, верующие прикладываются к нему.
— Великая суббота, 11 апреля. День погребения Христа и Его пребывания во гробе. Тихий, сосредоточенный день. Совершается Литургия Василия Великого. Освящаются куличи, яйца и пасхальные угощения. Ночью — пасхальное богослужение с крестным ходом: в полночь с 11 на 12 апреля храмы оглашаются пасхальным тропарём.
Что можно делать в Страстную неделю 2026?
— Помогать нуждающимся. По поверью, в Страстную неделю сам Господь в образе человека может о чём-то просить. Отказывать в помощи — нельзя;
— Заниматься домашними делами в первые дни. Уборка, стирка, подготовка к Пасхе — всё это уместно в понедельник-четверг. Пятницу и субботу лучше посвятить молитве;
— Примириться с близкими. Встречать Пасху с обидой в сердце — противоречит смыслу праздника;
— Печь куличи и красить яйца. По традиции — в Чистый четверг. Считается, что выпечка в этот день получается особенно удачной и долго не черствеет.
Что нельзя делать в Страстную неделю 2026?
— Веселиться, шумно гулять, ходить в гости без нужды. Страстная неделя — время скорби и молитвы, а не развлечений;
— Ссориться, гневаться, сквернословить. Гнев на этой неделе приравнивается к духовному соучастию в распятии — так говорит народная традиция;
— Венчаться и крестить детей. В храмах эти таинства в Страстную неделю не совершаются;
— Лениться и проводить время в праздности. Дни слишком значимы, чтобы тратить их впустую.
Страстная неделя: постные правила.
Страстная неделя — самый строгий период Великого поста. Правила питания прописаны в монастырском уставе, для мирян они носят рекомендательный характер: меру поста лучше согласовать со священником и, при наличии заболеваний, с врачом.
— С понедельник по среду — с 6 по 8 апреля — сухоядение. Холодная растительная пища без масла и варки: хлеб, сырые овощи и фрукты, мёд, орехи. Ничего горячего, ничего жареного и варёного;
— Четверг, 9 апреля — горячая пища с маслом. Небольшое послабление: разрешены каши, супы, тушёные овощи и грибы с растительным маслом. Рыба по-прежнему под запретом;
— Пятница, 10 апреля — полное воздержание от пищи. Самый строгий день: рекомендуется не есть ничего до выноса Плащаницы (около 14−15 часов). После — только хлеб и вода;
— Суббота, 11 апреля — горячая пища без масла. Скромная трапеза без масла. Куличи и яйца в этот день освящают в храме, но едят уже после пасхальной службы — в ночь с 11 на 12 апреля.