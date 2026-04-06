Пять тяжких грехов: что нельзя делать в Страстную неделю 6−11 апреля

— Великая среда, 8 апреля. День предательства Иуды: именно в среду он пришёл к первосвященникам и договорился предать Христа за тридцать сребреников. В тот же день некая женщина помазала голову Иисуса драгоценным миром — как приготовление к погребению. В храме в этот день последний раз читается молитва с земными поклонами — до самой Троицы. Верующие стараются исповедаться.