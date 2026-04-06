Волгоградцы лишились ресторана «The Щи» на улице Пархоменко

Со вчерашнего дня, 6 апреля 2026 года, в центре Волгограда не работает ресторан «The Щи» на улице Пархоменко.
Команда заведения объявила об этом накануне на своей странице в социальной сети, которая запрещена на территории России, о своем решении приостановить работу популярного не только у волгоградцев, но и у гостей города, ресторана, сославшись на непростую экономическую ситуацию и желание пересмотреть концепцию.
Ресторан менял названия и меню: раньше он работал как «Light Cost», потом стал «The Щи». Формат остался необычным — гости платили за вход, а блюда получали по специальным ценам. Но многие посетители так и не оценили эту идею.
Владельцы не прощаются навсегда. Как они заявили — временно взяли паузу, чтобы изучить тренды, обновить меню и придумать новые форматы. Обещают вернуться с свежими идеями и другой атмосферой. Когда именно — пока не говорят.
Мнение постоянных гостей разделилось. Одни расстроились и ждут возвращения «The Щи». Другие считают, что закрытие — закономерный итог концепции, которая не нашла отклика у публики. Ну, а третьи уверены, что ресторан уже больше не откроется и в ближайшее время его выставят на продажу.
