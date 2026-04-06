В Коми построят 6 животноводческих комплексов

Шесть животноводческих комплексов построят в Республике Коми в течение двух лет, что отвечает задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка региона.
Скотоводческие хозяйства возведут предприятия «Южное», племхоз «Ухта-97», «Палевицы», «Нёбдинский», «Сыктывдинское» в 2026—2027 годах. Комплексы будут рассчитаны на 4,2 тыс. голов крупного рогатого скота.
Помимо этого, в регионе планируется увеличить продуктивность коров на 15%. Это значит, что количество и качество молока повысится. Таких результатов аграрии намерены достигать за счет развития собственных производств концентрированных кормов, рассказал министр сельского хозяйства и торговли Коми Сергей Елдин.
«Новый фундамент животноводства — селекция и генетика, вклад в улучшение продуктивности животных. Решение данных задач планируется совместно с предприятием Коми по племенной работе и наукой», — отметил он.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.