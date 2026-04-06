Пермскую галерею за четыре дня посетили около 13 тысяч человек

Настоящий культурный бум обрушился на новое здание Пермской художественной галереи. В Дни открытия со 2 по 5 апреля галерею посетили 12,8 тыс. человек. Среди них оказались не только жители Прикамья, но и многих регионов России.
Сотрудники галереи прошедшие четыре дня назвали настоящим праздником искусства. Они выразили благодарность всем тем, кто разделил с ними этот важный исторический момент.
Галерея предложила новый формат посещений экспозиций и знакомства со своим новым домом. Это были слоты на несколько временных отрезков. Новинка полностью себя оправдала. Громадный поток посетителей не вызвал очередей и позволил организовать спокойное и вдумчивое знакомство с экспозициями.
«Атмосферу большого праздника создавали не только шедевры, но и живая музыка — скрипка, виолончель и гобой звучали на всех этажах. Наши первые гости оценили просторные холлы и места, где можно отдохнуть и насладиться видами. Многие отметили новый дизайн, пространственно-планировочные и композиционные решения новых экспозиций», — отметили в Пермской галерее.
Со вторника, 7 апреля, галерея перейдет на работу в постоянном формате: в будни — с 12:00 до 21:00, выходные — с 10:00 до 21:20. Билеты можно купить в кассах или на ее сайте. По 10 мая для посетителей продолжит курсировать бесплатный автобус.
