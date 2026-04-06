Интервальные перекрытия введут на мосту Нижегородской ГЭС с 6 по 10 апреля

Ограничения будут действовать с 21:00.

Источник: Живем в Нижнем

Водителей предупредили об интервальных перекрытиях, которые введут на мосту Нижегородской гидроэлектростанции с 6 по 10 апреля. Об этом сообщается на странице ГЭС в социальной сети.

Ограничения будут действовать с девяти часов вечера до трех ночи. Продолжительность интервалов составит до двух часов, через каждые 30 минут.

Ранее мы писали, что оплата парковок через мессенджер МАХ стала доступна в Нижнем Новгороде. Услуга будет работать даже при ограничениях в работе мобильного интернета.

Напомним, что мост перекрыли на дороге «Владимир — Муром — Арзамас» из-за паводка.