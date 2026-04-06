Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим работы Волжской ГЭС изменится с 11 апреля

Волжская ГЭС начнет работать в режиме специального весеннего пропуска с 11 апреля. Такое решение принято Федеральным агентством водных ресурсов (Росводресурсы).

Смена режима необходима для залива пойменных лугов и заполнения водоемов, а также поддержания уровня воды, необходимого во время нереста рыбы, сообщают на сайте организации.

«Среднесуточные сбросные расходы Волжской ГЭС составят с предстоящей субботы 8 тысяч кубометров в секунду. С 2 апреля — 9,5 тысяч кубометров. Далее в течение двух недель расходы будут постепенно увеличивать по 1 тысяче кубометров в секунду. Максимально установленных сбросов — 26 кубометров в секунду — сбросы достигнут к 24 апреля», — поясняют в пресс-службе Волжской ГЭС.

Дальнейший режим работы гидроузла установит новое указание Росводресурсов.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, что массовая гибель рыбы встревожиоа жителей Фроловского района.