Режим работы Волжской ГЭС изменится с 11 апреля

Волжская ГЭС начнет работать в режиме специального весеннего пропуска с 11 апреля. Такое решение принято Федеральным агентством водных ресурсов (Росводресурсы).
Смена режима необходима для залива пойменных лугов и заполнения водоемов, а также поддержания уровня воды, необходимого во время нереста рыбы, сообщают на сайте организации.
«Среднесуточные сбросные расходы Волжской ГЭС составят с предстоящей субботы 8 тысяч кубометров в секунду. С 2 апреля — 9,5 тысяч кубометров. Далее в течение двух недель расходы будут постепенно увеличивать по 1 тысяче кубометров в секунду. Максимально установленных сбросов — 26 кубометров в секунду — сбросы достигнут к 24 апреля», — поясняют в пресс-службе Волжской ГЭС.
Дальнейший режим работы гидроузла установит новое указание Росводресурсов.
