В Хабаровском крае 6−8 апреля можно бесплатно проверить тонометр на точность

Специалисты Хабаровского Центра стандартизации и метрологии бесплатно проведут контроль выходных параметров бытовых тонометров, которые люди используют для измерения артериального давления, а также дадут рекомендации по дальнейшему их использованию, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Прибор, который есть практически в каждой семье, со временем может давать не совсем точные показания. А поскольку данные о давлении очень важны, они являются одним из ключевых показателей состояния здоровья человека, прибор периодически надо поверять.
Люди, которые страдают от гипертонии, должны быть уверенными, что видят на мониторе подлинные показания, реальную картину состояния сердечно-сосудистой системы. Если оно повышено, надо срочно принимать препараты.
Именно поэтому с 6 по 8 апреля Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии проводит Всероссийскую акцию «Будь уверен! Будь здоров!». Она приурочена к Всемирному дню здоровья. Хабаровск к ней присоединяется.
Проверить свой тонометр можно в Хабаровске — ТЦ «Экодом», ул. Ленинградская, 28/2, в Комсомольск-на-Амуре по адресу: ул. Копровая, 16, в Советская Гавань на ул. Ленина, 15, а также в Николаевске-на-Амуре по ул. Луначарского, 149.
Время работы: 6, 7 и 8 апреля с 10:00 до 15:00.