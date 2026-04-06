Уволенный за создание угрозы на производстве слесарь подал иск к компании

Трудовой спор между работником и предприятием стал предметом судебного разбирательства, как сообщает пресс-служба Суда Хабаровского края. Специалист, работавший слесарем механосборочных работ, не согласился с приказом об увольнении за грубое нарушение правил безопасности. Подробнее о судебном процессе — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Согласно документам дела, работодатель расторг контракт с сотрудником К., посчитав, что его действия создали реальную угрозу наступления тяжелых последствий. Однако истец в суде заявил о своей невиновности и отсутствии прямых доказательств его причастности к опасной ситуации. Также мужчина указал на процессуальные ошибки при оформлении дисциплинарного взыскания.
Помимо восстановления на рабочем месте, бывший сотрудник требует выплаты заработной платы за все время отсутствия на посту и материального возмещения за причиненный моральный ущерб. В настоящее время судом изучаются материалы внутренней проверки предприятия, послужившие поводом для увольнения. Информация о ходе дела и исковых требованиях получена из официальных источников судебной системы региона.
