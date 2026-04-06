Проезд у «Гианта» открыт, но быстро мимо не проедешь: что происходит на дорогах Калининграда утром 6 апреля

Сильнее всего движение затруднено на улице Гагарина и в центре города.

Источник: Клопс.ru

Калининград утром в понедельник, 6 апреля, встал в семибалльных пробках. Об этом говорят данные сервиса «Яндекс. Карты».

Участок Московского проспекта у торгового центра «Гиант», который накануне перекрывали из-за пожара и работы экстренных служб, снова открыли для машин. Однако на отдельных отрезках водителям всё же приходится притормаживать — например, возле Закхаймских ворот и на повороте к Флотской.

Самые серьёзные заторы утром собрались в центре Калининграда, а также на улицах Дзержинского, Емельянова, Невского, Гайдара и Гагарина. На последней, по словам пользователей, в правом ряду у перекрёстка с Еловой аллеей произошло ДТП. Почти полностью встал и перекрёсток Батальная — Муромская — Аллея Смелых. Сложная обстановка и в районе двухъярусного моста.

Из-за пожара в «Гианте» участок Московского проспекта рядом с торговым центром оказался полностью перекрытым. Ограничения коснулись и общественного транспорта: его движение в этом районе пришлось перестраивать.