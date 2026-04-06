Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЕАО пьяный водитель убил пассажира на дороге

Водитель врезался в опору рекламного щита, пассажир погиб на месте.

В Еврейской автономной области 27-летний мужчина предстанет перед судом за смертельное ДТП, — сообщает прокуратура ЕАО.

Инцидент произошёл на дороге «Восточный переезд» областного центра. Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулём «Тойота Виш» без прав, не справился с управлением. Машина съехала в кювет и столкнулась с металлической опорой рекламного щита. Пассажир 1983 года рождения скончался на месте.

Обвинение предъявлено по п. «а, в» ч. 4 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения без права управления автомобилем.

Дело рассматривает Биробиджанский районный суд ЕАО.