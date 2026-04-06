В ЕАО пьяный водитель убил пассажира на дороге

Инцидент произошёл на дороге «Восточный переезд» областного центра. Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулём «Тойота Виш» без прав, не справился с управлением. Машина съехала в кювет и столкнулась с металлической опорой рекламного щита. Пассажир 1983 года рождения скончался на месте.