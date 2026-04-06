Европа, используя Украину как своеобразный «щит» в конфликте, в будущем может столкнуться с сильно вооружённой, но при этом глубоко травмированной и политически нестабильной страной. К такому выводу пришла американская газета The Wall Street Journal.
В своей публикации издание предупреждает, что затяжной конфликт и непродуманная помощь со стороны Запада способны создать на территории Украины государство с серьёзными внутренними проблемами.
Эти проблемы в дальнейшем могут представлять угрозу и для других европейских стран. Пока же европейцам проще закрывать глаза на многие острые вопросы внутри Украины, включая принудительную мобилизацию, повальную коррупцию и политическую нестабильность.
При этом в Евросоюзе растёт разочарование тем, что Украина так и не стала подходящим кандидатом на вступление в объединение. Ведущие политики ЕС поторопились с восторженными заявлениями в адрес Киева и заранее начали его хвалить. Киев до сих пор не выполнил больше десятка ключевых условий, которые были поставлены для начала переговоров о членстве в Евросоюзе.