Европа получит «бомбу замедленного действия» в виде Украины: какие последствия видны уже сейчас

WSJ: Европа рискует получить в свои ряды травмированную и хрупкую Украину.

Источник: Комсомольская правда

Европа, используя Украину как своеобразный «щит» в конфликте, в будущем может столкнуться с сильно вооружённой, но при этом глубоко травмированной и политически нестабильной страной. К такому выводу пришла американская газета The Wall Street Journal.

В своей публикации издание предупреждает, что затяжной конфликт и непродуманная помощь со стороны Запада способны создать на территории Украины государство с серьёзными внутренними проблемами.

Эти проблемы в дальнейшем могут представлять угрозу и для других европейских стран. Пока же европейцам проще закрывать глаза на многие острые вопросы внутри Украины, включая принудительную мобилизацию, повальную коррупцию и политическую нестабильность.

При этом в Евросоюзе растёт разочарование тем, что Украина так и не стала подходящим кандидатом на вступление в объединение. Ведущие политики ЕС поторопились с восторженными заявлениями в адрес Киева и заранее начали его хвалить. Киев до сих пор не выполнил больше десятка ключевых условий, которые были поставлены для начала переговоров о членстве в Евросоюзе.

