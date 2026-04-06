Инвестор ожидает поставки на пароме катера для водного маршрута из Калининграда к замку Тапиау

Прогулочный катер построили в Королёве Московской области. Судно рассчитано на 30 пассажиров. Для речного трамвая обустроили причал на берегу Преголи рядом с замком. Тестовый запуск катера из Калининграда в Тапиау планировали летом 2024 года, однако позже перенесли. Инвестор говорил, что задержка была связана с замечаниями от Государственной инспекции по маломерным судам.