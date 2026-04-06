Инвестор ожидает поставки на пароме катера для водного маршрута из Калининграда к замку Тапиау

Инвестор получил необходимые документы для работы катера на маршруте из Калининграда к замку Тапиау. Речной трамвай должны доставить в регион на пароме. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказал учредитель компании «Башни Востока» Алексей Павликов.
«На катер уже получены документы, в ГИМС зарегистрировались — всё, сейчас его забираем на пароме. Там очередь, как я понимаю, на паром. Но в [туристический] сезон начнёт работать», — сказал Павликов.
Прогулочный катер построили в Королёве Московской области. Судно рассчитано на 30 пассажиров. Для речного трамвая обустроили причал на берегу Преголи рядом с замком. Тестовый запуск катера из Калининграда в Тапиау планировали летом 2024 года, однако позже перенесли. Инвестор говорил, что задержка была связана с замечаниями от Государственной инспекции по маломерным судам.
Отметим, что компания «Башни Востока» занимается восстановлением замка Тапиау. В 2025 году старинный объект в Гвардейске посетили 100 тысяч человек.