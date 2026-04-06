Взлетно-посадочную полосу воронежского аэропорта продлят до 2,5 тыс метров

Взлетно-посадочную полосу аэропорта Воронежа продлят до 2,5 тыс метров. Такой пункт запланирован в утвержденной схеме территориального планирования России в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения. Документ на днях подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, он опубликован 2 апреля.
Реконструкцию воронежской воздушной гавани планируется завершить до 2030 года. Аэропорт сможет обслуживать более крупные и тяжелые самолеты (взлетно-посадочная полоса получит класс В, аэропорт — класс V).
Напомним, воронежский аэропорт закрыт с начала СВО в 2022 году.