Взлетно-посадочную полосу воронежского аэропорта продлят до 2,5 тыс метров

Реконструкцию планируется завершить к 2030 году.

Источник: Комсомольская правда

Взлетно-посадочную полосу аэропорта Воронежа продлят до 2,5 тыс метров. Такой пункт запланирован в утвержденной схеме территориального планирования России в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения. Документ на днях подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, он опубликован 2 апреля.

Реконструкцию воронежской воздушной гавани планируется завершить до 2030 года. Аэропорт сможет обслуживать более крупные и тяжелые самолеты (взлетно-посадочная полоса получит класс В, аэропорт — класс V).

Напомним, воронежский аэропорт закрыт с начала СВО в 2022 году.