20% нижегородцев считают себя ленивыми

Примерно 20% жителей Нижнего Новгорода считают себя ленивыми людьми. Об этом сообщили эксперты сервиса по поиску работы SuperJob по итогам опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане в период с 15 по 31 марта 2026 года.
Согласно результатам исследования, мужчины признают за собой это качество чаще женщин — 24% против 16%. Реже всего склонность к лени проявляют респонденты в возрасте от 35 до 45 лет, а также горожане с высоким уровнем дохода: среди зарабатывающих более 150 тысяч рублей в месяц ленивых оказалось всего 14%.
В профессиональном разрезе лидерами по лени стали дизайнеры (38%) и аналитики (32%). Напротив, самыми дисциплинированными признаны главные бухгалтеры, операторы кол-центров (по 9%) и кладовщики (10%). В целом же 71% нижегородцев отрицают у себя наличие этого качества.
