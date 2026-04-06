Единое пособие для многодетных семей пересчитают в Нижегородской области

С 22 мая Отделение Соцфонда по Нижегородской области начнет пересмотр заявлений на продление единого пособия для многодетных семей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Речь идет о случаях, когда семьям отказали в господдержке из-за незначительного превышения уровня доходов. Согласно новым правилам, многодетные родители сохраняют право на выплату, если их среднедушевой доход оказался выше нормы не более чем на десять процентов. В 2026 году пороговое значение в Нижегородской области составляет 17 803 рубля.
Специалисты фонда в автоматическом режиме проверят все заявления, поданные с 1 января 2026 года. Жителям региона не придется повторно собирать документы или заполнять формы — система сама выявит тех, кто теперь проходит по критериям. Уведомление о назначении пособия придет заявителям в личный кабинет на портале госуслуг.
Размер выплаты для таких категорий составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. В денежном эквиваленте это 8 634,5 рубля на каждого несовершеннолетнего. Важным условием остается соблюдение сроков: заявление на продление должно быть подано либо в последний месяц периода старой выплаты, либо в течение трех месяцев после его окончания.