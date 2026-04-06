Единое пособие для многодетных семей пересчитают в Нижегородской области

Речь идет о случаях, когда семьям отказали в господдержке из-за незначительного превышения уровня доходов. Согласно новым правилам, многодетные родители сохраняют право на выплату, если их среднедушевой доход оказался выше нормы не более чем на десять процентов. В 2026 году пороговое значение в Нижегородской области составляет 17 803 рубля.