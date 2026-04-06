Каждый пятый красноярец считает себя ленивым

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 21% горожан признались, что считают себя ленивыми.
При этом 75% опрошенных не относят себя к этой категории. Об этом свидетельствуют данные опроса SuperJob.
Мужчины чаще женщин называют себя ленивыми — 26% против 16%. Реже всего о лени говорят респонденты в возрасте 35−45 лет, а также жители с доходом от 150 тысяч рублей в месяц — среди них таких 12%.
Среди профессиональных групп чаще других в лени признаются дизайнеры и аналитики, а также PR-специалисты и юристы. Меньше всего таких ответов — среди бухгалтеров, операторов кол-центров, продавцов и маркетологов.