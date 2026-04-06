Перерасчет единого пособия многодетным семьям сделают в Нижегородской области

Заявления на продление единого пособия, поданные с 1 января 2026 года многодетными семьями, у которых было незначительное превышение дохода, начнет пересматривать Отделение Социального фонда по Нижегородской области с 22 мая 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба СФР по Нижегородской области.
«Многодетные семьи получают право на продление выплаты единого пособия, если их среднедушевой доход превышен не более чем на 10% от прожиточного минимума. В Нижегородской области он сейчас составляет 17 803 рубля», — говорится в сообщении.
Для сохранения права на пособие необходимо соблюдать срок обращения: заявление на продление следует подать в последнем месяце текущего периода назначения пособия или в течение 3-х следующих месяцев.
Размер выплаты составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка (в Нижегородской области это 17 269 рублей, пособие для многодетной семьи будет 8 634,5 рубля на каждого ребенка).
Все ранее принятые отказы многодетным семьям из-за небольшого превышения дохода, начиная с января 2026 года, пересмотрят автоматически. Заново подавать заявление не нужно. Уведомление о новом решении поступит в личный кабинет на портале госуслуг.
Подробности можно уточнить по телефону 8−800−100−00−01.