Массовые отключения света проведут в Ростове 6 апреля

Временно прекратится подача электричества в сотнях жилых строений в разных районах города.

С 9:00 до 17:00 обесточивание ожидается по следующим локациям:

ул. Вавилова: дома 54, 54А, 60, 68, 68/1а, 70, 70Б, 70Е, 71, 71/1, 73, 74, 74Б, 76 Г, 78/1, 80, 82, 84, 84/2;

пр-т Королева: строения 1А, 1Б, 1 В, 1 Г, 1 М, 1П;

ул. Смелая;

Садоводческие товарищества: СТ «Железнодорожник», СНТ «Восход»;

ул. Неклиновская: 43А, 45А, а также другие дома по улице;

ул. Днепроградская: дом 60 и другие номера;

Улицы: Ольгинская, Обливская, Полоцкая;

пер. Ригельный;

ул. Солидарности: чётная сторона 2−114, нечётная 1−125;

пер. Норильский: 14−28;

ул. Детская: нечётная 1−79, чётная 2−72;

пер. Рационализаторский: нечётная 31−53, чётная 24−40;

ул. Александра Блока: нечётная 27−39, чётная 28−36.

С 9:00 до 16:00 свет отключат также в следующих зонах:

ул. Малюгиной: 85−125, 70−100, а также дом 127/90;

ул. Филимоновская: нечётная 65−91, чётная 40−66;

ул. Варфоломеева: чётная сторона, дома 130−172;

пер. Халтуринский: дом 103;

пер. Гвардейский: 41, а также чётная сторона 26−40;

пер. Доломановский: нечётная 61−73, чётная 70−80;

пер. Братский: нечётная 79−81, чётная 96−98;

пр-т Будённовский: дома 33−41 (нечётная), 42;

пер. Островского: строение 62;

ул. Пушкинская: 46−48;

ул. Самойловская: чётная 48−52, нечётная 53−59;

ул. Зенитчиков: нечётная 1−7, чётная 2−12;

пер. Трудовой: нечётная 3−11, чётная 32−38;

пер. Проезжий: нечётная 9−19, чётная 2−12;

пер. Конструкторский: нечётная 5−11, чётная 2−12.