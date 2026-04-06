Массовые отключения света проведут в Ростове 6 апреля. Временно прекратится подача электричества в сотнях жилых строений в разных районах города.
С 9:00 до 17:00 обесточивание ожидается по следующим локациям:
ул. Вавилова: дома 54, 54А, 60, 68, 68/1а, 70, 70Б, 70Е, 71, 71/1, 73, 74, 74Б, 76 Г, 78/1, 80, 82, 84, 84/2;
пр-т Королева: строения 1А, 1Б, 1 В, 1 Г, 1 М, 1П;
ул. Смелая;
Садоводческие товарищества: СТ «Железнодорожник», СНТ «Восход»;
ул. Неклиновская: 43А, 45А, а также другие дома по улице;
ул. Днепроградская: дом 60 и другие номера;
Улицы: Ольгинская, Обливская, Полоцкая;
пер. Ригельный;
ул. Солидарности: чётная сторона 2−114, нечётная 1−125;
пер. Норильский: 14−28;
ул. Детская: нечётная 1−79, чётная 2−72;
пер. Рационализаторский: нечётная 31−53, чётная 24−40;
ул. Александра Блока: нечётная 27−39, чётная 28−36.
С 9:00 до 16:00 свет отключат также в следующих зонах:
ул. Малюгиной: 85−125, 70−100, а также дом 127/90;
ул. Филимоновская: нечётная 65−91, чётная 40−66;
ул. Варфоломеева: чётная сторона, дома 130−172;
пер. Халтуринский: дом 103;
пер. Гвардейский: 41, а также чётная сторона 26−40;
пер. Доломановский: нечётная 61−73, чётная 70−80;
пер. Братский: нечётная 79−81, чётная 96−98;
пр-т Будённовский: дома 33−41 (нечётная), 42;
пер. Островского: строение 62;
ул. Пушкинская: 46−48;
ул. Самойловская: чётная 48−52, нечётная 53−59;
ул. Зенитчиков: нечётная 1−7, чётная 2−12;
пер. Трудовой: нечётная 3−11, чётная 32−38;
пер. Проезжий: нечётная 9−19, чётная 2−12;
пер. Конструкторский: нечётная 5−11, чётная 2−12.