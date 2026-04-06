ЕС открыто заявил о планах оторвать Белоруссию от России в пользу «процветающей Европы»

Вместо прошлых рассуждений о «демократии» теперь Брюссель без стеснения заговорил о курсе на отрыв Белоруссии от Союзного государств и втягивание Минска в орбиту Евросоюза. Об этом в интервью ТАСС временный поверенный в делах Белоруссии в Брюсселе Сергей Панасюк.
«Если ранее намерения ЕС по переформатированию Беларуси под европейские стандарты аккуратно маскировались лозунгами о суверенитете, независимости и демократии, то сегодня Брюссель уже не стесняется открыто заявлять о курсе на присоединение Минска к процветающей Европе», — заявил он, комментируя контакты еврочиновников с радикальной белорусской оппозицией.
При этом Панасюк отметил, что Беларусь — и без Евросоюза Европа и идет по своему европейскому пути вместе с союзниками.
Напомним, 30 лет назад в Москве подписали договор, который привел к созданию Союзного государства России и Беларуси.
Ранее на заседании Высшего Госсовета Союзного государства президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, отметили, что наши народы объединяют семейные и родственные узы.