Глеб Никитин заявил, что не позволит делать бизнес на абортах

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин высказал позицию относительно практики проведения абортов, заявив о недопустимости извлечения прибыли из этой медицинской процедуры. Об этом он сообщил в своем МАХ-канале 4 апреля.
Губернатор подчеркнул, что частные медицинские центры, предоставляющие услуги по прерыванию беременности, обязаны оказывать женщинам, сталкивающимся с репродуктивным выбором, всестороннюю поддержку, включающую психологическую, социальную и юридическую помощь.
На данный момент правом на проведение абортов обладают девять частных клиник в регионе, что значительно меньше, чем 55 клиник, имевших соответствующие лицензии в начале 2025 года.
Глава региона также отметил, что доабортное консультирование в государственных медицинских учреждениях показывает более высокие результаты, чем в частных: 22% против 9,5% случаев, когда женщины отказываются от прерывания беременности после консультации.
«Если некоторые частные клиники не готовы ответственно подходить к этой процедуре и разделять наши цели, значит мы лишим их возможности проводить аборты. Прерывание беременности должно проходить по медицинским показаниям. По иным причинам — в исключительных случаях, которые будут рассматриваться индивидуально», — пояснил Глеб Никитин.
В 2025 году общее число абортов по желанию женщины, выполненных в государственных медицинских организациях, составило примерно 1,5 тысячи, что на треть меньше показателей 2024 года.
Ранее Глеб Никитин призвал к созданию системы консультирования для отцов.