Состояние пострадавших от БПЛА в Таганроге оценивается как средней тяжести

Состояние пострадавших при атаке БПЛА в Таганроге в ночь на 4 апреля оценили как средней тяжести. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
— Четверо пострадавших, в том числе иностранный гражданин, получившие травмы в ночь на субботу, находятся в больнице. По данным врачей, их состояние оценивается как средней тяжести. Оказываем всю необходимую помощь, — написал Юрий Слюсарь.
Жительнице Таганрога, которая получила ожоги после падения обломков БПЛА в ночь на 30 марта, успешно провели операцию. По оценкам медиков, женщина находится в стабильном состоянии. Она продолжает лечение в областном ожоговом центре.
Также глава региона вновь принес соболезновая семьям двух погибших 30 марта и 4 апреля.
Напомним, после повторной воздушной атаки в Таганроге пострадала коммерческая инфраструктура. В акватории залива повреждения получило коммерческое судно. Сухогруз под флагом иностранного государства находился в нескольких километрах от береговой линии.
