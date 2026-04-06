Семь проектов Красноярского края вошли в число лучших практик активного долголетия

Красноярский край стал абсолютным лидером по количеству лучших проектов в сфере активного долголетия. Итоги VI Всероссийского отбора лучших реализуемых практик подвели в столице. В прошлом году на конкурс пришло свыше 1 300 заявок. В сотню лучших вошли семь от Красноярского края. Про словам заместителя председателя Правительства России Татьяны Голиковой, соответствующие программы работают во всех регионах страны. В их рамках 9 млн пожилых россиян занимаются физкультурой, более 4,5 млн — творчеством, более 1 млн проходят университеты «третьего возраста», 400 тысяч стали серебряными волонтерами. Среди финалистов можно выделить наиболее активные регионы: среди 100 лучших сразу 7 практик представлены с территории Красноярского края, этот субъект — абсолютный лидер среди всех победителей, по 6 работ — из Санкт-Петербурга и Белгородской области, по 4 практики Владимирской и Ярославской областей, Республики Татарстан и города Москвы, — отметил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Напомним, развитие программ активного долголетия — часть национального проекта «Семья».