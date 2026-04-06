В США обнаружили связанные с Китаем секретные биолаборатории с опасными вирусами

Как сообщается, в Лас-Вегасе полиция провела обыск в жилом доме после жалоб арендаторов на резкое ухудшение самочувствия. Внутри нашли оружие, лабораторное оборудование и сотни образцов жидкостей. Более тысячи проб направлены на анализ, управлявший объектом мужчина арестован. Он не признал вины.