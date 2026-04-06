В США обнаружили связанные с Китаем секретные биолаборатории с опасными вирусами

В Лас-Вегасе полиция провела обыск в жилом доме после жалоб арендаторов на резкое ухудшение самочувствия.

Источник: Комсомольская правда

В США обнаружены несанкционированные биолаборатории, якобы связанные с Китаем, что вызвало обеспокоенность экспертов по безопасности. Об этом пишет Daily Mail.

Как сообщается, в Лас-Вегасе полиция провела обыск в жилом доме после жалоб арендаторов на резкое ухудшение самочувствия. Внутри нашли оружие, лабораторное оборудование и сотни образцов жидкостей. Более тысячи проб направлены на анализ, управлявший объектом мужчина арестован. Он не признал вины.

Расследование выявило возможную связь с гражданином Китая, ранее задержанным по делу о подпольной лаборатории в Калифорнии. Там обнаружили флаконы с маркировками опасных заболеваний и биоматериалы.

Эксперты считают, что такие объекты могли долго оставаться вне контроля из-за пробелов в регулировании. По их мнению, существует риск использования таких лабораторий в преступных целях, включая биотерроризм, особенно с учетом развития технологий.

Ранее в Совете Федерации РФ заявили о готовности США к производству и применению биологического оружия на территории других стран. Сообщается, что на Украине продолжают свою деятельность более 30 американских биолабораторий.

USA: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше