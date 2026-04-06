Археологи возобновят поиски места захоронения Александра Меншикова

Археологи возобновляют попытки найти место захоронения Александра Меншикова. Как сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на организаторов Международного археологического конгресса «Цитадель 1.0», проект получил название «Меншиков: возвращение».
Организаторы конгресса уточнили, что Северная столица и Сибирь имеют глубокие культурные связи. Продолжая традиции, заложенные Петром Первым в изучении сибирских древностей, мы рады объявить о запуске инициативы по увековечиванию имени и памяти Александра Даниловича Меншикова в культурном пространстве Петербурга.
На данный момент точное место захоронения Меншикова неизвестно. В поселке Березово установлен кенотаф — символический памятник в его честь.