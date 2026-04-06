Археологи возобновят поиски места захоронения Александра Меншикова

Организаторы конгресса подчеркнули значимость сохранения памяти о Меншикове как в Петербурге, так и в Березове.

Источник: сайт Государственного Эрмитажа

Археологи возобновляют попытки найти место захоронения Александра Меншикова. Как сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на организаторов Международного археологического конгресса «Цитадель 1.0», проект получил название «Меншиков: возвращение».

Организаторы конгресса уточнили, что Северная столица и Сибирь имеют глубокие культурные связи. Продолжая традиции, заложенные Петром Первым в изучении сибирских древностей, мы рады объявить о запуске инициативы по увековечиванию имени и памяти Александра Даниловича Меншикова в культурном пространстве Петербурга.

На данный момент точное место захоронения Меншикова неизвестно. В поселке Березово установлен кенотаф — символический памятник в его честь.