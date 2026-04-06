Что означает проклятие бесплодной смоковницы Христом

О смоковнице повествует Евангельская притча. Последнюю неделю своей земной жизни Иисус Христос провёл в Иерусалиме, вместе с учениками. Под вечер он уходил ночевать в пригород — на Елеонскую гору. И вот, рано утром, возвращаясь обратно, Иисус Христос решил утолить голод. Для удовлетворения своих человеческих потребностей он никогда не пользовался Божественной силой, а прибегал к человеческим средствам, отвергнув диавольское искушение о сотворении хлебов из камней. Поэтому, увидев смоковницу (инжирное дерево), Иисус Христос подошёл к ней. Пора смокв ещё не наступила, но поскольку дерево было покрыто листьями (на смоковнице листья выходят после плодов), то можно было предположить, что это одна из поздних смоковниц, на которых плоды держатся иногда всю зиму и дозревают весной среди новых листьев. Однако на дереве не нашлось ни одного плода. И тогда Иисус Христос провозгласил: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла» (Мф. 21:19).