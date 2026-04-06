Что означает проклятие бесплодной смоковницы Христом

Для христиан наступили Великие дни Страстной недели. В 2026 году она продлится с 6 по 11 апреля. Это время, когда Православная церковь вспоминает последние дни земной жизни Иисуса Христа, его страдания, крестную смерть и погребение. Каждый из шести дней Страстной недели наполнен символическим смыслом и отражает важнейшие события, предшествовавшие Воскресению Христову.
Сегодня Великий Понедельник. В этот день верующие вспоминают ветхозаветного праведника Иосифа Прекрасного — одного из двенадцати сынов Иакова, служащего прообразом будущих страданий Спасителя, и бесплодную смоковницу, иссушённую Иисусом Христом. Что скрывает в себе этот день, пояснил vrn.aif.ru иерей, проректор по научной и методической работе Воронежской духовной семинарии Константин Рева.
Проклятие бесплодной смоковницы.
О смоковнице повествует Евангельская притча. Последнюю неделю своей земной жизни Иисус Христос провёл в Иерусалиме, вместе с учениками. Под вечер он уходил ночевать в пригород — на Елеонскую гору. И вот, рано утром, возвращаясь обратно, Иисус Христос решил утолить голод. Для удовлетворения своих человеческих потребностей он никогда не пользовался Божественной силой, а прибегал к человеческим средствам, отвергнув диавольское искушение о сотворении хлебов из камней. Поэтому, увидев смоковницу (инжирное дерево), Иисус Христос подошёл к ней. Пора смокв ещё не наступила, но поскольку дерево было покрыто листьями (на смоковнице листья выходят после плодов), то можно было предположить, что это одна из поздних смоковниц, на которых плоды держатся иногда всю зиму и дозревают весной среди новых листьев. Однако на дереве не нашлось ни одного плода. И тогда Иисус Христос провозгласил: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла» (Мф. 21:19).
Увидев чудо, ученики удивились. Они говорили: как это тотчас засохла смоковница? Иисус Христос же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницею, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, — будет; и всё, чего ни попросите в молитве с верою, получите». (Мф. 21:21).
«Фрагмент, который читается из Священного Писания в Великий понедельник, посвящённый проклятию бесплодной смоковницы, традиционно в церковных комментариях святоотеческих объясняется тем, что бесплодная смоковница является образом старого Израиля, который не принёс должного плода благочестия, правды Божьей, веры и доверия Господу через Его миссию Христа. Таким образом, эта смоковница, полная листьев, но не имеющая плодов, обречена на гибель. Проклятие смоковницы является выражением предостережения тем, кто праздно проводит своё время и не приносит доброделания в своей жизни, и если Богоизбранный народ не оказал должного доверия Господу, то он готов пресечь данный корень и насадить на его место новые ветви тех, кто будет доверять Господу, исполнять Его святую волю», — рассказал иерей Константин.
Изгнание торговцев из храма.
Совершив чудо со смоковницей, Спаситель пошёл вместе с учениками дальше и, войдя в Иерусалимский храм, обличил тех, кто превратил притвор храма в торжище и изгнал торговцев. Затем Иисус Христос учил народ. В это время к нему подошли фарисеи и книжники, которые пытались подловить, откуда же у него власть учить людей и совершать чудеса? Иисус Христос отвечает им двумя притчами.
Первая из них повествует о двух сыновьях, один из которых взялся выполнить просьбу отца поработать в винограднике, но так и не выполнил данное обещание, а второй сын, хоть и отказался сперва, но пришёл и поработал.
Вторая притча — о злых виноградарях, захвативших виноградник хозяина и погубивших хозяйского сына. В конце притчи звучит обращение к фарисеям и книжникам: «Отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его» (Мф. 21:43), что означает: Царство Божие принадлежит тем, кто приносит плоды — творит добрые дела, а не тем, кто просто считает себя богоизбранным по праву рождения.
Изгнание торгующих из храма, как объясняет священник, обозначает ревность Иисуса Христа о святыне Храма Божия:
«Для каждого человека, который стремится жить в соответствии с волей Божьей, очень важно сохранять должное благоговение перед святынями Храма, перед прочими святынями и с правильным умонастроением прибегать к этим святыням как к орудиям получения благодати Божьей. То, что преподаёт нам возможность соприкоснуться со славой Божьей и тем самым получить подкрепление наших усилий в исполнении заповедей Божьих, проявлении милосердия, сострадании и доброделании».