В Красноярске нашли первого подрядчика для благоустройства парка «Гвардейский»

Парк «Гвардейский» модернизируют и благоустроят в рамках подготовки Красноярска к 400-летию со дня основания.
В мэрии рассказали, что работы в парке будет выполнять ООО «Мегаполис». В соответствии с проектом, на территории планируется создать ряд объектов военно-исторической тематики с площадками для патриотического воспитания. В этом году будет проведен первый этап благоустройства. Его можно назвать подготовительным, хотя работы охватят большую часть территории — около 80%.
В парке необходимо обновить аллеи, дорожки, подготовить покрытия для будущих площадок. На центральной аллее, ведущей к храму, старые бортовые камни заменят на парадные, из природного камня, уложат современное брусчатое покрытие. Брусчатку также уложат на тротуарах. Обновят асфальтовое покрытие проездов. Часть дорожек парка будет насыпной, так как в «Гвардейском» много деревьев разного возраста.
Также в парке обновят более 6 тыс. квадратных метров газонов и установят новые скамейки и урны. В рамках первого этапа будут обустроены оба входа. Проектировщики предусмотрели две входные группы-арки.
Начать работы нужно будет при наступлении теплой погоды, а завершить в ноябре.
«“Гвардейский” символизирует вклад красноярцев в Великую Победу. На этой территории в годы войны формировалась знаменитая 78-я Добровольческая бригада. В преображении парка очень важно воплотить идеи красноярцев, которые бы подчеркивали особый статус пространства. Поэтому по поручению губернатора края решения обсуждались с жителями и ветеранами боевых действий, бойцами СВО», — отметил глава города Сергей Верещагин.
Решения по размещению мемориальных площадок, оформлению патриотических локаций, детских игровых зон, мест для тихого отдыха будут реализовываться на следующем этапе благоустройства.
