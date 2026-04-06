В Красноярске нашли первого подрядчика для благоустройства парка «Гвардейский»

Парк «Гвардейский» модернизируют и благоустроят в рамках подготовки Красноярска к 400-летию со дня основания.

Парк «Гвардейский» модернизируют и благоустроят в рамках подготовки Красноярска к 400-летию со дня основания.

В мэрии рассказали, что работы в парке будет выполнять ООО «Мегаполис». В соответствии с проектом, на территории планируется создать ряд объектов военно-исторической тематики с площадками для патриотического воспитания. В этом году будет проведен первый этап благоустройства. Его можно назвать подготовительным, хотя работы охватят большую часть территории — около 80%.

В парке необходимо обновить аллеи, дорожки, подготовить покрытия для будущих площадок. На центральной аллее, ведущей к храму, старые бортовые камни заменят на парадные, из природного камня, уложат современное брусчатое покрытие. Брусчатку также уложат на тротуарах. Обновят асфальтовое покрытие проездов. Часть дорожек парка будет насыпной, так как в «Гвардейском» много деревьев разного возраста.

Также в парке обновят более 6 тыс. квадратных метров газонов и установят новые скамейки и урны. В рамках первого этапа будут обустроены оба входа. Проектировщики предусмотрели две входные группы-арки.

Начать работы нужно будет при наступлении теплой погоды, а завершить в ноябре.

«“Гвардейский” символизирует вклад красноярцев в Великую Победу. На этой территории в годы войны формировалась знаменитая 78-я Добровольческая бригада. В преображении парка очень важно воплотить идеи красноярцев, которые бы подчеркивали особый статус пространства. Поэтому по поручению губернатора края решения обсуждались с жителями и ветеранами боевых действий, бойцами СВО», — отметил глава города Сергей Верещагин.

Решения по размещению мемориальных площадок, оформлению патриотических локаций, детских игровых зон, мест для тихого отдыха будут реализовываться на следующем этапе благоустройства.

