Красноярский край стал лидером по количеству практик активного долголетия

Семь проектов от Красноярского края вошли в число 100 лучших на VI Всероссийском отборе лучших практик активного долголетия. Итоги подвели в Москве. Всего в 2025 году на конкурс подали более 1300 заявок из 81 региона. Отобрали 100 финалистов.
«Среди финалистов можно выделить наиболее активные регионы. Из 100 лучших сразу семь практик представлено от Красноярского края. Этот субъект — абсолютный лидер среди всех победителей. По шесть работ — из Санкт-Петербурга и Белгородской области, по четыре практики — у Владимирской и Ярославской областей, Республики Татарстан и Москвы. В этом году мы сделали акцент не столько на отдельных проектах, сколько на создании и развитии инфраструктуры активного долголетия», — рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Лучшие практики определяли в пяти номинациях: «Системы информирования о программах и возможностях для старшего поколения», «Системные практики», «Использование региональных инфраструктур для проведения мероприятий активного долголетия», «Инновационные практики активного долголетия» и «Практики для мужчин 60+».
В номинации «Системы информирования» победила практика «Сибирскоедолголетие.рф». Ее реализуют министерство социальной политики края, министерство цифрового развития края, Центр информационных технологий и региональное отделение «Российский Красный Крест».
Движение «Сибирское долголетие» стартовало весной 2025 года по инициативе губернатора Михаила Котюкова, отметили в пресс-службе регионального кабмина. Для людей старшего поколения и их семей проводят оздоровительные, познавательные и творческие мероприятия. Информацию обо всех активностях и запись на занятия можно найти на сайте сибирскоедолголетие.рф. Участниками движения уже являются более 250 тысяч жителей края. В прошлом году проект работал только в Красноярске. В этом году география расширится на опорные города, а в 2027-м охватит весь край.
В номинации «Системные практики» победил проект «Профессия: Второе дыхание» — система занятости 60+". Над ним работают агентство труда и занятости края, министерство социальной политики края, Красноярская торгово-промышленная палата и работодатели Красноярска.
В 2025 году участниками проекта стали граждане старшего возраста. Они прошли дополнительное обучение и трудоустроились. Карьерные консультанты проводили для них ярмарки вакансий, собеседования, занятия по социальной адаптации, обучение цифровым навыкам, консультации психолога. Участников также вовлекали в добровольческую профориентационную деятельность движения «Твои горизонты» — они делились опытом с подрастающим поколением.
«У работодателей сложился позитивный опыт найма старшего поколения — они отмечают высокую ответственность сотрудников. Такие работники часто становятся наставниками для молодых специалистов», — подчеркнул руководитель агентства труда и занятости края Виктор Новиков.
«Внимание к старшему поколению — приоритет государственной политики. Развитие программ активного долголетия — часть национального проекта “Семья”, который стартовал по инициативе президента России. Такие программы реализуют сегодня во всех 89 регионах страны. Благодаря им девять миллионов наших граждан старшего возраста занимаются физкультурой, более 4,5 млн — творчеством, более миллиона обучаются в университетах “третьего возраста”, а 400 тысяч серебряных добровольцев нашли свое призвание в помощи людям. Конкурс лучших региональных практик стал важнейшей площадкой для обмена опытом и поиска новых форм самореализации старшего поколения», — резюмировала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Справка.
Всероссийский отбор лучших практик активного долголетия ежегодно проводит АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минтруда России. В 2025 году мероприятие провели на платформе Экспертум.рф.