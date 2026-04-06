19 светофоров не работают сегодня в Нижнем Новгороде

19 светофоров не работают в Нижнем Новгороде сегодня, 6 апреля, сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
Сегодня отключены от питания следующие светофорные объекты:
на пересечении улиц Родионова и Бринского; улиц Белинского и Тверская; на проспекте Гагарина — в районе дома № 60к18; на проспекте Гагарина — в районе дома № 60к4; на Нижне-Волжской набережной — около дома № 49Б по улице Рождественская; на улице Сергея Акимова — в районе дома № 4Б; на пересечении улиц Сормовское шоссе и Куйбышева; на улице Ярошенко — в районе дома 5А; на пересечении улиц Коминтерна и Исполкома; проспекта Гагарина и улицы Военных Комиссаров; проспекта Гагарина и улицы Академика Лебедева; на Зеленском съезде и улицы Рождественская.
Кроме того, неисправны светофоры на пересечении улицы Родионова с остановкой «Больница имени Семашко», на перекрестке улиц Тимирязева и Кулибина, на проспекте Гагарина (остановка "Завод имени Фрунзе), на пересечении проспекта Гагарина и улицы Студенческая, Московского шоссе и улицы Лесной городок, улиц Попова и Новикова Прибоя, проспектов Ленина и Ильича.
«Будьте внимательны при движении по этим участкам улиц, пропускайте пешеходов на пешеходных переходах», — обратились к участникам дорожного движения специалисты.