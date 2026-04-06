Фестиваль студенческих спектаклей «Курс на сцену» впервые пройдёт в Перми

Первый фестиваль студенческих спектаклей «Курс на сцену» пройдёт в Перми, сообщают организаторы фестиваля.
Событие пройдёт с 22 по 25 апреля и соберёт молодых актёров из Перми, Березников, Чайковского и Москвы.
В рамках фестиваля пройдут конкурсные показы, образовательные встречи и мастер-классы от педагогов ГИТИСа и РГИСИ. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Пермского края и Центра по реализации проектов в сфере культуры.
Фестиваль задуман как творческая лаборатория, которая объединит театральную молодёжь и ценителей современного искусства. Как рассказала руководитель фестиваля, заместитель председателя Пермского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ Анна Верхозина, сейчас в регионе нет специализированной площадки, которая соединяла бы будущих театральных лидеров, профессионалов и публику.
«Фестиваль “Курс на сцену” — это инвестиция в будущее российского театра, возможность для студентов сделать важный шаг в профессию, а для зрителей — открыть для себя новые таланты», — отметила Анна Верхозина.
Оценивать работы будут ведущие педагоги ГИТИСа и РГИСИ: актёр и режиссёр Алексей Размахов (ВГИК, ГИТИС), режиссёр Виталий Любский (РГИСИ), а также основатель театра «Новая драма» Марина Оленева (ПГИК).
Оргкомитет отобрал восемь лучших спектаклей из 21 заявки. В конкурс вошли постановки: «Мы играем “Дядю Ваню”», «Извозчик», «В ожидании Годо», «Мачеха Саманишвили», «Не покидай меня», «Чёрное молоко», «Последние» и «Клятвенные девы».
Победителей определят в восьми номинациях, включая «Лучший спектакль», лучшие актёрские работы и «Приз председателя Пермского регионального отделения СТД РФ».
Спектакли покажут на трёх площадках: в Доме Актёра, театре «У Моста» и Пермском краевом колледже искусств и культуры. Посетить конкурсные показы может любой желающий. Билеты уже в продаже на сайтах театров.
Закрытие фестиваля и награждение состоятся 25 апреля в Доме Актёра. Полная программа опубликована в официальной группе «Курс на сцену» во «ВКонтакте».