Фестиваль студенческих спектаклей «Курс на сцену» впервые пройдёт в Перми

Фестиваль задуман как творческая лаборатория, которая объединит театральную молодёжь и ценителей современного искусства. Как рассказала руководитель фестиваля, заместитель председателя Пермского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ Анна Верхозина, сейчас в регионе нет специализированной площадки, которая соединяла бы будущих театральных лидеров, профессионалов и публику.