Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Лошкин велел срочно вывезти мусор от челябинских храмов и с кладбищ

В Челябинске устроят уборку перед Пасхой.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Челябинска Алексей Лошкин поручил организовать срочную уборку перед Пасхой и Радоницей.

— В преддверии Пасхи все прилегающие к храмам территории должны быть приведены в порядок. Особенно в Калининском районе, где есть возле храмов контейнерные площадки, — указал Алексей Лошкин главам районов во время совещания в мэрии.

Глава города также напомнил о массовом посещении кладбищ через неделю после Пасхи.

— Организуйте вывоз мусора, проверьте состояние подъездных путей и парковок, — распорядился мэр. —. Знаю, что организации на кладбищах этим занимаются, нужно проконтролировать, чтобы к Радонице все было готово.