Мэр Лошкин велел срочно вывезти мусор от челябинских храмов и с кладбищ

Мэр Челябинска Алексей Лошкин поручил организовать срочную уборку перед Пасхой и Радоницей.
— В преддверии Пасхи все прилегающие к храмам территории должны быть приведены в порядок. Особенно в Калининском районе, где есть возле храмов контейнерные площадки, — указал Алексей Лошкин главам районов во время совещания в мэрии.
Глава города также напомнил о массовом посещении кладбищ через неделю после Пасхи.
— Организуйте вывоз мусора, проверьте состояние подъездных путей и парковок, — распорядился мэр. —. Знаю, что организации на кладбищах этим занимаются, нужно проконтролировать, чтобы к Радонице все было готово.