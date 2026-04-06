В Красноярском крае полицейские стреляли, чтобы остановить пьяного водителя

В Казачинско-Пировском округе полицейские открыли стрельбу, чтобы остановить пьяного водителя без прав. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
В дежурную часть поступил сигнал от сельчан: по селу на «Ниве» без номеров ездит мужчина, предположительно в состоянии опьянения. Информацию передали наряду ДПС.
Увидев машину, инспекторы потребовали остановиться, но водитель только прибавил газу и попытался скрыться. Тогда полицейские, действуя в рамках закона «О полиции», сделали несколько предупредительных выстрелов. Только после этого нарушитель остановился.
За рулём оказался 37-летний местный житель, который никогда не получал водительских прав. Освидетельствование показало 0,82 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе — это состояние опьянения.
На мужчину составили несколько административных протоколов: за пьяную езду (ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ), за игнорирование требования об остановке (ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ), за неповиновение сотруднику полиции (ст. 19.3 КоАП РФ) и за отсутствие ОСАГО (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ).
Автомобиль отправили на спецстоянку, а самого нарушителя задержали. Сейчас он находится в комнате для административно задержанных.
