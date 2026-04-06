Турецкая плавучая электростанция прибыла на Кубу для обеспечения ее энергией

Турецкая плавучая электростанция «Белгин Султан» начала обеспечивать электроэнергией Кубу, которая столкнулась с серьезным энергетическим кризисом. Об этом сообщила газета Türkiye.
По данным издания, судно пришвартовалось в порту Гаваны и уже начало поставлять энергию значительной части населения на фоне сбоев в национальной энергосети. Инфраструктура острова, как отмечает издание, испытывает серьезные трудности из-за износа и проблем с поставками топлива. В последние недели на Кубе происходили масштабные отключения электроэнергии, которые затронули миллионы людей.
Турецкая модель плавучих электростанций, пишет газета, рассматривается как оперативное решение подобных кризисов. Такие установки способны быстро подключаться к энергосетям и обеспечивать стабильное электроснабжение без строительства стационарных объектов.
Ранее ситуацию на Кубе прокомментировали в Москве. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия поддерживает постоянную связь с Кубой и готова помогать ей в связи с энергокризисом. Он также подчеркнул, что действия Вашингтона удушают Гавану.