Турецкая плавучая электростанция прибыла на Кубу для обеспечения ее энергией

Турецкая модель плавучих электростанций рассматривается как оперативное решение энергетического кризиса.

Источник: Комсомольская правда

Турецкая плавучая электростанция «Белгин Султан» начала обеспечивать электроэнергией Кубу, которая столкнулась с серьезным энергетическим кризисом. Об этом сообщила газета Türkiye.

По данным издания, судно пришвартовалось в порту Гаваны и уже начало поставлять энергию значительной части населения на фоне сбоев в национальной энергосети. Инфраструктура острова, как отмечает издание, испытывает серьезные трудности из-за износа и проблем с поставками топлива. В последние недели на Кубе происходили масштабные отключения электроэнергии, которые затронули миллионы людей.

Турецкая модель плавучих электростанций, пишет газета, рассматривается как оперативное решение подобных кризисов. Такие установки способны быстро подключаться к энергосетям и обеспечивать стабильное электроснабжение без строительства стационарных объектов.

Ранее ситуацию на Кубе прокомментировали в Москве. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия поддерживает постоянную связь с Кубой и готова помогать ей в связи с энергокризисом. Он также подчеркнул, что действия Вашингтона удушают Гавану.

Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше