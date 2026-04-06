Волгоградцы не увидят суперкомету 2026 года, которую поглотило Солнце

Ярчайшая комета исчезла, не пережив встречи со звездой.

Источник: Комсомольская правда

Жители Волгоградской области, да и всего мира, не смогут увидеть комету C/2026 A1. Солнце поглотило небесную гостью в апреле 2026 года, сообщают эксперты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Комета пропала из поля зрения космических аппаратов вчера около 14:30 по московскому времени. Это значит, что небесное тело больше не существует — оно стало частью Солнца. Летучие вещества кометы рассеялись в солнечной короне, а крупные каменные фрагменты, возможно, упали на поверхность звезды.

Этот сценарий был вполне ожидаемым, говорят ученые. Шансы кометы пережить встречу со звездой оценивались в доли процента.