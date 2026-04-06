Цены на бензин и дизтопливо растут в Казахстане после моратория

Розничные цены на бензин марки АИ-95 в Казахстане ‌выросли в феврале в среднем на 1,3% по сравнению с январем — до 308 тенге ​за ​литр, а ​АИ-98 подорожал на ⁠3,7% — до ‌334 тенге за ‌литр, отмечало Бюро национальной статистики. При этом стоимость ​бензина АИ-92 в феврале упала на ​0,4% — до 235 ‌тенге. Что касается летнего дизтоплива, то его цена не изменилась и составила 330 тенге ​за литр.