Цены на бензин и дизтопливо растут в Казахстане после моратория

В частности, на выходных в столице стоимость литра Аи-92 в этой сети повысилась до 238 тенге с 237 тенге (эта цена держалась с октября 2025 года), а литр летнего дизтоплива — до 328 тенге с 327 тенге (эта цена также держалась с октября).
Из практики последних лет эта крупнейшая сеть АЗС в Казахстане (на сайте компании указано, что в сети работает более 370 АЗС) одной из первых повышала цены как на регулируемые государством виды топлива (предельные розничные цены на Аи-92 и летнее дизтопливо регулировались государством до начала 2025 года, когда ценообразование было либерализовано), так и на другие виды ГСМ (Аи-95, Аи-98, зимнее дизтопливо). Позднее за ней следовали другие сети АЗС.
6 апреля 2025 года стоимость ГСМ в этой сети АЗС в столице составляет: Аи-98 — 355 тенге за литр, Аи-95 — 315 тенге, Аи-92 — 238 тенге, летнее дизтопливо — 328 тенге.
Для сравнения, 17 октября 2025 года стоимость ГСМ в этой сети АЗС в столице составляла: Аи-98 — 316 тенге за литр, Аи-95 — 289 тенге, Аи-92 — 237 тенге, летнее дизтопливо — 327 тенге.
То есть Аи-98 с начала моратория подорожал на 12,3%, Аи-95 — на 9%. Таким образом, розничные цены на Аи-92 и дизтопливо могут «догнать» отложенный рост цен, который наблюдался в последние месяцы на Аи-98 и Аи-95, что приведет к увеличению стоимости на указанные 9−12,3%.
Даже при 9%-ном росте цены на Аи-92 и дизтопливо возрастут существенно — на 21,33 тенге за литр на бензин и на 29,43 тенге на дизтопливо (в этот показатель входит уже произошедший рост на один тенге). В случае, если рост составит 12,3%, как по Аи-98, то цены повысятся на 29,15 тенге и 40,22 тенге соответственно.
Ранее эксперты предполагали, что рост цен на Аи-92 и дизтопливо будут идти постепенно. С ними заочно соглашался и вице-министр энергетики Ерлан Акбаров. По его мнению, стоимость Аи-92 и дизтоплива будет расти как в прошлом году, в начале которого цены на эти виды топлива были освобождены. Тогда цены росли, как правило, на 1−2 тенге за литр за раз. Если сценарий будет именно таким, то сетям АЗС придется почти еженедельно поднимать цены на Аи-92 и дизтопливо, чтобы компенсировать выпадение доходов.
Розничные цены на бензин марки АИ-95 в Казахстане выросли в феврале в среднем на 1,3% по сравнению с январем — до 308 тенге за литр, а АИ-98 подорожал на 3,7% — до 334 тенге за литр, отмечало Бюро национальной статистики. При этом стоимость бензина АИ-92 в феврале упала на 0,4% — до 235 тенге. Что касается летнего дизтоплива, то его цена не изменилась и составила 330 тенге за литр.