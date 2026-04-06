Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Скрябин посетил выставку заслуженного художника России Олега Молчанова «Потаённая Русь»

Проходит выставка в рамках проекта «Культура малой Родины» и путешествует по другим городам России.

Источник: НИА Ростов

— Рады приветствовать творца и на донской земле, — отметил глава города. — На своих полотнах Олег Иванович раскрывает всю красоту нашей любимой, многогранной России.

В экспозиции представлено более 80 работ, на которых изображены самые заветные уголки природы из самых разных регионов страны.

— Очень надеюсь, что донская столица тоже вдохновит Олега Ивановича на творчество, и его коллекцию пополнят ростовские сюжеты, — подчеркнул Александр Скрябин. — Желаю всем посетителям выставки глубоко ощутить всё величие и красоту Руси глазами Олега Ивановича.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.