В Прикамье фиксируют подъем уровней воды рек до четырех метров

Первая волна весеннего половодья пришлась на несколько округов региона.

Источник: Комсомольская правда

Портал «Опасные природные явления Пермского края» сообщил первые итоги начавшегося весеннего половодья на реках региона. В части из них метеорологи зафиксировали резкий подъем уровня воды.

Существенный рост уровня воды отмечен за прошедшую ночь 6 апреля на нескольких метеопостах в южной части Пермского края. На реке Бабке вода поднялась на 80 см, общий подъем достиг 4 метров. На реке Ирень в Кунгуре общий подъем составил 340 см, реке Сылве в Усть-Кишерти и Посаде — по 50 см (250 см). На реке Буй в селах Трегубовка и Урталга Куединского округа рост уровней воды приостановился.

Временное снижение уровней на многих постах с лагом 1−2 дня временно приостановилось из-за наступившего похолодания. В ближайшие три дня на юге Прикамья продолжится активное таяние снега вследствие выпадения дождей. На востоке края за сутки ожидаются осадки более 10 мм, по югу — 5−10 мм.

С завтрашнего дня, 7 апреля, возобновится рост уровней воды в малых реках, а с середины недели — в более крупных реках.

«Формирование пиков половодья в бассейне Сылвы ожидается во второй половине недели во время похолодания, когда талая вода со склонов доберется до русел рек. В то же время похолодание сильно срежет высоту пика, так как в лесах останется еще большое количество нерастаявшего снега и замерзшей воды под ним», — сообщили пермские метеорологи.

В северных районах Пермского края активное развитие весеннего половодья пока не ожидается.

Вчера стало известно о резком подъеме уровня воды в реке Лысьва. Администрация Лысьвенского округа сообщила об ограничении проезда по дороге до деревни Каменный лог от трассы «Лысьва — Кормовище».