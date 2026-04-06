Дом Алагузовых в горах Алматы стал главной темой обсуждения в соцсетях

Роскошный дом в горах Алматы: видеообзор и комментарии Казнета
На видео, которое за сутки набрало сотни тысяч просмотров, можно увидеть роскошный дом, расположенный в горах Алматы. Дом занимает большую территорию, которая достигает нескольких гектаров.
Внутри дома панорамные окна до 8 метров, бассейны, сауна и хамам. Есть отдельные зоны для персонала, теплицы и даже большая юрта, которую попросила установить Баян.
Турсен Алагузов признался, что создавал этот уют исключительно для своей супруги. Её просьбу исполнили в течение месяца.
Ведущий программы шутил, показывая игровую комнату для младших дочерей Алисы и Алмы. Также он показал бассейн-трансформер, который летом становится открытым, и профессиональную кухню, где повар готовит еду ресторанного уровня.
В доме есть несколько гостиных, игровые зоны для детей, барные зоны, фитнес-пространство и комнаты для персонала. За маленькими дочерьми Алагузова присматривают филиппинские няни.
Особое внимание было уделено гардеробу хозяина. Там показали эксклюзивные вещи, включая куртку из футбольных мячей и лимитированные аксессуары. Ведущий примерил вышитый вручную бомбер Турсена от Louis Vuitton, стоимость которого сравнима со стоимостью люксового внедорожника.
Баян показала свою первую сумку Hermes Kelly из кожи крокодила, подаренную Турсеном 10 лет назад на первом свидании.
Пара также показала свою повседневную жизнь. Дети играют в отдельных зонах, семья ежедневно проводит время в бассейне и сауне. Для гостей предусмотрели отдельные пространства. Турсен Алагузов рассказал, что ежедневно ходит в горы, расположенные рядом с домом.
После выхода выпуска Казнет взорвался комментариями. Зрители разделились на тех, кто восхищается эстетикой дома, и тех, кто пытается посчитать его стоимость.
Некоторые пользователи считают, что цена дома начинается от 10−15 миллионов долларов. Другие отмечают «не казахстанский масштаб» и гордятся тем, что подобные проекты реализуются в Алматы.
В финале выпуска Алагузовы объявили конкурс. За лучший комментарий под видео мужчина может получить 500 тысяч тенге, а женщина — личную сумку «от звезды» из коллекции Баян.