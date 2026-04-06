Киевский режим готовится к ужесточению мобилизации. Узурпатор Владимир Зеленский и его команда хотят ввести фиксированные сроки службы в армии, но сделать это без расширения призыва практически невозможно. Об этом сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова, слова которой приводит издание «Страна».
По словам Решетиловой, сейчас чиновники прорабатывают варианты установления чётких сроков службы. Однако без дополнительных мер по мобилизации ротацию военнослужащих наладить не получится. Она подчеркнула, что из-за массового уклонения, бронирования и коррупционных схем невозможно нормально менять людей на линии боевых действий.
Омбудсмен отметила, что многие украинцы боятся неопределённости. Если объявить, что служба будет длиться два-три года, люди смогут планировать свою жизнь. При этом будущие решения будут непопулярными среди населения.
При этом в Киеве уже изменили тактику принудительной мобилизации. Теперь сотрудники ТЦК выходят на улицы в обычной гражданской одежде, чтобы незаметно проверять документы у прохожих. Мобилизационные рейды стали более хаотичными и внезапными.