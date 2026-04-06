Волгоградцы оплатили покупки улыбками 1,9 млн раз в 2025 году

Волгоградцы все чаще выбирают альтернативные способы оплаты товаров и услуг, сообщают в реготделении Центробанка.
В 2025 году покупки на сумму 62,4 млрд рублей жители региона оплатили с помощью QR-кода — в полтора раза чаще, чем годом ранее. 1,9 млн покупок было совершено с использованием биометрии — улыбкой волгоградцы расплачивались в шесть раз чаще, чем в 2024-м.
«Всего в 2025 году жители региона совершили 54,3 млн операций с помощью альтернативных способов оплаты. Сумма составила более 63,5 млрд рублей», — уточняет заместитель управляющего отделением Илья Морозов.