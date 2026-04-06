Защитник «Пари НН» Каккоев пропустит около месяца из-за травмы

Футболист повредил икроножную мышцу во время тренировки.

Центральный защитник «Пари НН» Никита Каккоев получил травму и пропустит 3−4 недели, сообщает Metaratings.ru.

Источник, близкий к команде, сообщил, что 26-летний футболист повредил икроножную мышцу во время тренировки. Из-за этого он не смог выйти на поле в матче 23-го тура РПЛ, в котором «Пари НН» уступил «Ростову» со счётом 0:1.

В текущем сезоне Каккоев принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги за «Пари НН», но пока не отметился голами или результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 900 тысяч евро.