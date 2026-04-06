130 лет сегодня исполняется современной Олимпиаде. 6 апреля 1896 года ее впервые открыли в Афинах, тогда и началась история любимого международного праздника спорта.
В своем канале в MAX председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин написал, что «юбилей — повод подумать, куда за эти годы пришло мировое спортивное движение».
"Мировой спорт сегодня имеет красивый фасад и довольно мерзкую закулису. Там могут подсыпать отраву в напиток, как было с дважды олимпийским чемпионом, тяжелоатлетом Василием Алексеевым. Или сыпануть химии на лыжню, как было с двукратным олимпийским чемпионом Вячеславом Ведениным. Про астматиков из норвежской сборной рассказывать не буду, все знают.
Кажется, невозможно «отменить» такую великую спортивную державу, как Россия. Но ведь пытаются! А мы в ответ ломаем стереотипы. Как наши паралимпийцы в Италии… И все-таки мы любим Олимпиаду! За страсть и эмоции, за торжество духа, за победы вопреки всему! И ждем, когда наши вернутся в элиту спорта, чтобы «всем рекордам наши звонкие дать имена»", — подчеркнул он.