Белорусский врач сказала, как выбрать лопату для дачи — важны черенок и острие

Источник: Комсомольская правда

Белорусский врач сказала, как выбрать лопату для работы на даче, озвучив правила работы с ней для людей старше 60 лет. Слова старшего преподавателя кафедры медицинской реабилитации и спортивной медицины с курсом повышения квалификации и переподготовки Белорусского государственного медицинского университета Алены Ванда приводит «Народная газета».

Что касается выбора садового инструмента, то медик назвала два важных нюанса:

«Обязательно должен быть высокий черенок, чтобы во время работы не наклоняться и длительное время удерживать такую позу. Заостренная лопата позволяет легче захватывать комья земли, поэтому не придется сильно перегружать ноги и руки».

Кроме того, Алена Ванда дала несколько советов по работе на участке, особенно для возрастных дачников:

«Перед тем как начать копать грядки, сделайте 2−3-минутную разминку. Не стремитесь захватывать слишком большой ком земли. Поднимая его, спину держите прямо и сгибайте колени. Чаще делайте перерывы, выпрямляйтесь».

Из общих рекомендаций — не перетруждаться, чередовать периоды работы и отдыха, активничать до 11.00 или после 17.00 с головным убором, не забывать о приеме лекарств.

