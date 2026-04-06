Крымские аграрии планируют собрать 200 тысяч тонн плодов в 2026 году

Крым намерен удвоить урожай фруктов и заложить 400 га новых садов.

Источник: пресс-служба Главы Республики Крым

Крымские аграрии планируют в 2026 году собрать 200 тысяч тонн плодов-ягодной продукции и заложить 400 гектаров молодых садов. Об этом в соцсетях сообщил глава РК Сергей Аксенов.

«Ежегодно из бюджета выделяются необходимые средства на поддержку отрасли садоводства. В текущем году объем поддержки превысит 361 млн рублей. Из них порядка 324 млн рублей пойдет непосредственно на закладку садов и более 37 млн — на уход за многолетними насаждениями», — написал он.

По итогам 2025 года общая площадь плодовых насаждений в Крыму достигла почти 17 тысяч гектаров. Их них более 11,7 тысяч гектаров приходится на плодоносящие сады, где выращивают семечковые и косточковые культуры.

Однако в прошлом году из-за неблагоприятных погодных условий валовый сбор плодово-ягодной продукции снизился и составил около 105 тысяч тонн.

«Несмотря на это, отрасль сохраняет высокий потенциал развития. Запланированные объемы закладки новых садов и меры государственной поддержки создают прочную основу для восстановления и дальнейшего роста производства», — подчеркнул Аксенов.

